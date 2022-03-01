Житель Гороховца совершил ложное сообщение о краже техники

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту ложного доноса.

По версии следствия, ранее в полицию обратился 50-летний местный житель, который сообщил о краже из его квартиры бытовой техники. Однако в ходе проверки полицейские выяснили, что никакого хищения на самом деле не было.

Сам мужчина сознался, что действительно никто у него ничего не украл, а свой поступок он объяснил тем, что столь странным образом рассчитывал вернуть домой сожительницу, которая ушла от него после ссоры.

В скором времени уголовное дело рассмотрит Гороховецкий районный суд.