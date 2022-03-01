Во Владимире задержан директор «Центра культуры и искусства на Соборной»

Как сообщает прокуратура Владимирской области, следователи городского главка полиции возбудили уголовное дело в отношении директора муниципального автономного учреждения культуры города Владимира «Центр культуры и искусства на Соборной».

По версии следствия, директор устроил в Центр четырех человек, которые фактически на работе не появлялись, а зарплату за них получал он сам. Таким образом из бюджета им было похищено более 850 тысяч рублей, которые выделялись на проведение культурно-массовых мероприятий.

В рамках расследования 1 марта у директора Центра были проведены обыски. В настоящее время решается вопрос о его аресте на время следствия. Также рассматривается вопрос о наложении ареста на его имущества.

Ход расследования находится на контроле областной прокуратуры.