Во Владимире на проспекте Ленина сгорела грузовая «Газель»

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 11.18 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о горящем грузовом автомобиле «Газель» в районе дома №74, неподалеку от пересечения проспекта Ленина с Московским шоссе.

На место выехали шесть сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. По прибытии пожарные увидели, что пламенем объята кабина «Газели», которую вскоре потушили. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.