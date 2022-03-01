Во Владимирскую область приехали 112 человек из ЛНР и ДНР

По данным оперативного штаба, во Владимирскую область по состоянию на 1 марта прибыли 112 человек из ЛНР и ДНР. Большую часть – 38 человек – принял Владимир. Сейчас всеми ими занимается Департамент соцзащиты. Волонтеры организовали сбор продуктов и вещей первой необходимости.

Напомним, что Владимирская область готова принять централизованно около двух тысяч человек из обеих республик. В регионе готовы развернуть 35 пунктов временного пребывания на базе детского лагеря «Олимп», общежитий колледжей в Гороховце, Вязниках и Гусь-Хрустальном и других.

Как сообщает спикер областного парламента Владимир Киселев в своем инстаграме, Молодежная дума при ЗС тоже не осталась в стороне: молодые депутаты сформировали отряд, который будет оказывать поддержку жителям Донбасса в нашей области.

Информацию о том, как можно помочь переселенцам из ДНР и ЛНР, как записаться в волонтеры и многое другое, можно найти на сайте областной администрации и по телефону горячей линии: 8 (800) 450-01-21.