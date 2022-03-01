Владимирские лыжники заняли второе место на чемпионате России по полиатлону

В городе Губкин (Белгородская область) с 25 по 28 февраля проходил чемпионат России по полиатлону, в котором приняли участие порядка 100 спортсменов из 13 регионов страны.

Сборная владимирской области в составе 8 человек показала достойный результат. Второе место в мужской командной эстафете (в составе команды Егор Черных, Артем Петрик, Никита Малышев) взяли наши ребята, уступив только сборной Кургана.

Женская сборная выступила чуть хуже – у них четвертое место. В личных зачетах у мужчин Егор Черных занял пятое место, уступив 0.5 секунды, у женщин Юлия Яшунькина - 5 место. Анастасия Суконкина – 6 место.