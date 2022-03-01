В Коврове пассажир такси украл телефон у водителя

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи ковровской полиции направили в суд уголовное дело, возбужденное по факту кражи на 24-летнего парня.

По версии следствия, преступление было совершено в декабре минувшего года. Именно в те дни в полицию Коврова обратился таксист, который рассказал, что регулярно пользуется гаджетом, который буквально только что исчез. Оперативники в скором времени вычислили пассажиров, которых подвозил мужчина, а вскоре установили и личность подозреваемого.

Молодой человек сознался в том, что действительно забрал телефон, когда выходил из машины. Его он взял с пассажирского сиденья, а затем выбросил сим-карты и сбросил настройки, чтобы затем оставить аппарат в свое пользование.

Украденный телефон изъяли и вернули законному владельцу, а молодому человеку предстоит предстать перед Ковровским городским судом, куда уголовное дело было направлено на рассмотрение с утвержденным обвинительным заключением.