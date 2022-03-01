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Общество1 марта 2022 12:28

Владимирский СОБР «Сунгирь» за год участвовал в 40 спецоперациях

Спецподразделение Росгвардии региона 1 марта отмечает день образования
Алексей КОТМЫШЕВ
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СОБР "Сунгирь". Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

СОБР "Сунгирь". Фото: Управление Росгвардии по Владимирской области

Как сообщает Управление Росгвардии по Владимирской области, в первый день весны Спецотряду быстрого реагирования «Сунгирь» исполнилось 29 лет.

«Сунгирь» дислоцируется во Владимире, его бессменным командиром является полковник Алексей Сироткин, имеющий опыт участия в спецоперациях и многократно бывавший в командировках на Северном Кавказе.

На СОБР возлагаются задачи по борьбе с террористами и экстремистами, участие в спецоперациях и силовая поддержка оперативных подразделений полиции и прочих силовых структур.

В 2021 году «Сунгирь» 40 раз привлекался на проведение спецмероприятий. Сотрудниками СОБР было задержано и передано полицейским 43 преступника и правонарушителя. Также спецподразделение изъяло 21 единицу огнестрельного оружия и около 700 различных боеприпасов к данному оружию.