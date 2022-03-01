Во Владимирской области снова начали оказывать плановую помощь и проводить диспансеризацию

Плановая медпомощь оказывается во всех амбулаторных и стационарных учреждениях, подведомственных департаменту здравоохранения, в том числе в женских консультациях и стоматологических поликлиниках.

С февраля в региональной системе здравоохранения свёрнуто почти 200 ковидных коек. Это произошло в Областной психиатрической больнице №2 и Гусь-Хрустальной городской больнице, а также в Вязниковской и Судогодской районных больницах. 2 марта этот процесс продолжится в Кольчугинской, Петушинской и Юрьев-Польской районных больницах.

Кроме того, в медицинских учреждениях региона восстанавливаются объёмы проведения диспансеризации и профилактических медосмотров. Узкие специалисты начали возвращаться из «красных зон» поликлиник к оказанию специализированной медицинской помощи.

В случае улучшения эпидситуации госпитализация в ряд ковидных отделений будет приостановлена с целью перепрофилирования коек для оказания медпомощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

Во Владимирской области в феврале преодолён пик заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, отмечается устойчивая тенденция к уменьшению суточного числа вновь выявленных случаев COVID-19. По сравнению с 11 февраля этот уровень снизился более чем в 3 раза – с 2375 до 727 на сегодняшний день.