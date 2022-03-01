С крыши муромской школы наледь упала на пенсионерку

Муромская прокуратура провела проверку по факту падения наледи с крыши здания школы №16 на 76-летнюю местную жительницу.

Установлено, что 28 февраля наледь упала с крыши учебного заведения, причинив пожилой женщине телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. Она госпитализирована в местную больницу.

Как сообщает областная прокуратура, с 5 по 28 февраля крышу на школе не чистили. На момент происшествия проход по ул.Л. Толстого вдоль здания учебного заведения каким-либо образом, в том числе сигнальными лентами, ограничен не был.

В этой связи материалы проверки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье "халатность". По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело.

В настоящее время производится предварительное расследование, его ход находится на контроле городской прокуратуры.