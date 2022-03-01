В Гороховце начались работы по подъему затонувшего понтонного моста

Как сообщила администрация Гороховецкого района, работы по подъему поврежденного понтонного моста через Клязьму, который в минувшем январе пришел в плохое состояние и частично затонул, начались в первый день весны.

Глава района Дмитрий Наумов на своей странице в соцсети уточнил, что работы будет проводить ООО «Спецбуксир» - компания из Москвы, которая имеет все необходимое, а также обладает соответствующим опытом.

Водолазы уже обследовали затонувшую часть моста и наметили план работ. Если все пойдет по плану, они будут проведены с 1 по 10 марта.

В настоящее время на месте происходит очистка моста от льда и снега, а также распиловка льда.