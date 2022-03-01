В Коврове сотрудник логистической компании присвоил около 400 тысяч рублей

34-летний житель Коврова признан судом виновным в "присвоении, то есть хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере".

Как сообщает следком, в августе 2021 года руководитель отдела логистики, вместо зачисления денежных средств на счет работодателя, присваивал их себе, при этом вносил фиктивные записи в соответствующие журналы об инкассации. Обвиняемый за пять дней похитил около 400 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал полностью, объяснив свой поступок финансовыми трудностями. Ранее за совершение аналогичного преступления он уже привлекался к уголовной ответственности.

С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года.