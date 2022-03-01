Во Владимирской области дополнительно выделят 23 миллиона рублей на выплаты ветеранам

В сферу социальной защиты населения дополнительно планируется выделить больше 200 миллионов рублей.

154 миллиона рублей врио губернатора предлагает направить на укрепление материально-технической базы областных учреждений социального обслуживания, обеспечение их пожарной безопасности, а также создание условий доступной среды для маломобильных групп населения, в том числе почти 98 млн рублей на проведение ремонтных работ и 21,2 млн рублей − на приобретение мебели и оборудования для оснащения учреждений.

В эту же сумму входят 21,3 млн рублей на приобретение для 9 учреждений специализированного автотранспорта с подъёмниками для доставки инвалидов-колясочников в разные учреждения.

На предоставление единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне предлагается дополнительно выделить 23,6 млн рублей. Это позволит произвести выплаты 5713 получателям из числа инвалидов и участников Великой Отечественной войны в размере 6 тысяч рублей, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, лиц, награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и тружеников тыла − в размере 4 тысяч рублей.