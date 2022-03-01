Двоих жителей Кольчугино осудили за покушение на сбыт наркотиков

17-ти и 18-ти летние жители Кольчугинского района признаны виновными в "покушении на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере".

Как сообщают в следственном комитете, в июне прошлого года обвиняемые забрали из обусловленного неустановленным лицом месте запрещенное к обороту наркотическое вещество общей массой не менее 12,5 грамм. Молодые люди успели разложить по условным местам около 8 граммов наркотика, а оставшуюся часть хранили дома. Оставшиеся наркотики обнаружили и изъяли полицейские.

Вину в совершенных преступлениях подсудимые признали. Суд приговорил 18-летнего подростка к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, его 17-летнему сообщнику назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.