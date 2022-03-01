Председателя владимирского профсоюза работников культуры наградили медалью "За трудовые заслуги"

28 февраля врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев подписал указ о награждении медалью «За трудовые заслуги» председателя владимирской областной организации Общероссийского профсоюза работников культуры Любови Нефеденко.

"Любовь Ивановна Нефеденко возглавляет областную организацию профсоюза работников культуры с 1987 года. При её активном участии в регионе сформирована и действует отраслевая система социального партнёрства, которой предусмотрены дополнительные льготы и гарантии работникам культуры. С 2015 года число отраслевых соглашений на уровне муниципальных образований выросло в 1,5 раза, а число защищённых коллективными договорами работников − на 20 процентов. Из 128 учреждений, где созданы профсоюзные организации, коллективные договоры заключены в 94. За последние 5 лет благодаря профсоюзу улучшены условия труда в 6 организациях, более 5 тысяч работников получили материальную и юридическую помощь", - сообщается в пресс-релизе областной администрации.