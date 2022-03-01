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Звезды1 марта 2022 9:25

В Муромцево откроется выставка художника Евгения Вагина

Посетители смогут увидеть 21 работу художника – из его собственного собрания и частной коллекции художника Андрея Блинова
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено ВСМЗ

фото предоставлено ВСМЗ

2 марта в выставочном зале Визит-центра Архитектурно-паркового комплекса усадьбы Храповицкого в Муромцево откроется персональная выставка живописца, обладателя Гран-при международного конкурса «Золотой дождь» в 2017 году – Евгения Вагина. Посетители смогут увидеть 21 работу художника – из его собственного собрания и частной коллекции художника Андрея Блинова.

Свое вдохновение живописец черпает в красоте русской природы. Путешествуя с этюдником, он пишет старинные русские города: Владимир, Суздаль, Гороховец, деревни и села, лежащие в их окрестностях.

Художник работает в традициях русского реалистического искусства. В своих произведениях Евгений не довольствуется просто констатацией мотива, в их основе всегда лежит художественный образ. Цветовое решение большинства произведений построено на столкновении темного и светлого, теплого и холодного.

Цена билета - 50, 70 рублей.