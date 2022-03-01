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Происшествия1 марта 2022 7:38

В Судогодском районе во время пожара в двухквартирном доме погиб мужчина

ЧП случилось в восьмом часу вечера 28 февраля
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 19.48 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в поселке Болотский на улице Рабочей.

Звонившие сообщили о том, что пламенем объят одноэтажный жилой дом на две квартиры. На место возгорания тут же были направлены 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.

Как выяснилось, вызов был поздним, так что к приезду расчетов дом был объят пламенем по всей площади. В результате пожарные локализовали и потушили пламя на площади 72 квадратных метра, в итоге пострадали терраса и внутренняя отделка одной из квартир.

В сгоревшем доме было обнаружено тело погибшего, которым оказался мужчина 1974 года рождения.

В настоящее время дознаватели приступили к установлению причин возгорания. По предварительной версии, к пожару привела неисправность печи в первой квартире, жилец которой успел покинуть помещение, а жилец второй надышался угарным газом.

На месте пожара работали 10 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах.