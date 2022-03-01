Во Владимирской области зарегистрировано 727 новых случаев коронавируса

Как сообщает по состоянию на утро 1 марта Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, в регионе подтверждено 727 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 249 приходятся на Владимир, в то время как на втором месте в сводке оказался Муромский район с 147 случаями, а на третьем Ковровский район, где подтверждено 74 новых заражения.

В Александровском районе подтверждено 38 новых заражений коронавирусом, в Меленковском районе 33, в Гусь-Хрустальном районе 31, в Киржачском районе 29, в Кольчугинском районе 24, в Юрьев-Польском и Вязниковском районах 23, в Радужном 15, в Селивановском районе 11, в Гороховецком районе 10, в Камешковском и Суздальском районах по шесть, в Судогодском и Собинском районах по три, в Петушинском районе два случая.

Таким образом, с начала наблюдений во Владимирской области официально зарегистрировано 136765 случаев заражения коронавирусной инфекцией.