Житель Юрьев-Польского обманул отдел социальной защиты на 70 тысяч рублей

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки выяснилось, что местный житель с августа 2019 года по июль 2021 года предоставлял в местный отдел социальной защиты населения ложные данные о своих доходах.

Доходы в документах оказались занижены, что давало мужчине право на получение субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения.

Материалы проверки прокуроры Юрьев-Польского передали в органы следствия, которые возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат».

Расследование уголовного дела продолжается.