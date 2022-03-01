Во Владимирской области отремонтировали 41 участок федеральных дорог

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с 22 по 27 февраля на автодорогах М-7 «Волга» и Р-132 «Золотое кольцо» было отремонтировано 41 повреждение на общей площади 216 квадратных метров. Речь идет о так называемом ямочном ремонте. В ходе работ было использовано 22,85 тонн литого и холодного асфальта.

При этом 50 квадратных метров было приведено в порядок на Южном обходе Владимира, еще 154 квадратных метра — на трассе М-7 с 222 по 340 километр на территориях Ковровского, Вязниковского и Гороховецкого районов.

Наконец, 59 квадратных метров дорожного полотна отремонтировали на автодороге Р-312 в Гусь-Хрустальном районе.