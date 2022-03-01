Во Владимирской области за неделю задержано 93 пьяных водителя

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, за семь дней на территории региона зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. При этом один человек погиб, 18 водителей, пассажиров и пешеходов получили различные травмы.

Еще 365 авария имело чисто технический характер, когда повреждения получала только техника.

Кроме того, за неделю было задержано 93 водителя, находившихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся проходить медицинское освидетельствование.