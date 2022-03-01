Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика1 марта 2022 5:42

Главой администрации Кольчугинского района стал Алексей Андрианов

Назначение поддержали 15 депутатов из 20
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Кольчугинском районе завершился конкурсный отбор кандидатов на пост главы районной администрации.

28 февраля Совет народных депутатов Кольчугинского района утвердил Алексея Андрианова в должности главы районной администрации. До этого дня он работал с приставкой и.о.

Алексей Андрианов — бывший депутат Законодательного Собрания Владимирской области. Четыре последних года он возглавлял мэрию Лакинска. Предшественник Андрианова на посту главы администрации Кольчугинского района Константин Мочалов досрочно покинул свой пост после того, как его лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.