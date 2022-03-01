Главой администрации Кольчугинского района стал Алексей Андрианов

В Кольчугинском районе завершился конкурсный отбор кандидатов на пост главы районной администрации.

28 февраля Совет народных депутатов Кольчугинского района утвердил Алексея Андрианова в должности главы районной администрации. До этого дня он работал с приставкой и.о.

Алексей Андрианов — бывший депутат Законодательного Собрания Владимирской области. Четыре последних года он возглавлял мэрию Лакинска. Предшественник Андрианова на посту главы администрации Кольчугинского района Константин Мочалов досрочно покинул свой пост после того, как его лишили прав за вождение автомобиля в нетрезвом виде.