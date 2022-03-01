На пожаре во Владимире пострадали две женщины

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

1 марта в 00.27 в МЧС поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме Владимира, на ул. Усти-на-Лабе, д. 5Б. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия пожарных подразделений из окна 2 этажа было видно густые клубы дыма. Сотрудники МЧС сформировали 5 звеньев ГДЗС для тушения пожара, спасения и эвакуации людей.

Пожарные обнаружили очаг на 1 этаже дома, и не дав огню распространиться, оперативно ликвидировали горение на площади 75 квадратных метров. В результате пожара пострадала внутренняя отделка и имущество 2-ух квартир.

Сотрудники МЧС при помощи спасательных устройств вывели из задымлённого помещения 4 человека. Эвакуировано 11 человек из них 4 ребёнка. На пожаре пострадали 2 женщины 1939 г.р. и 1942 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 9 единиц техники, 31 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.