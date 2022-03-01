Суд отменил ограничения на доступ в администрацию Собинки из-за Covid-19

Собинский городской суд посчитал чрезмерным введение ограничений на доступ в местную городскую администрацию из-за коронавируса и отменил соответствующее постановление мэрии.

Произошло это 22 февраля. Суд признал обоснованным требование прокуратуры отменить вход в мэрию по QR-кодам и посчитал необходимым признать недействующим соответствующее постановление с даты его принятия – 7 июля 2021 года.

Именно тогда местными властями было решено ограничить доступ в мэрию, где также располагается местный Горсовет и территориальная участковая избирательная комиссия. Ссылались на неблагоприятную ситуацию из-за коронавируса. Предполагалось, что постановление будет действовать до улучшения ситуации. Однако местное население негативно отнеслось к данной инициативе, а вслед за этим в дело вмешалась и прокуратура.