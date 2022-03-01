Дольщики и застройщик согласились со сносом лишних этажей дома в Коммунаре

Врио губернатора Александр Авдеев в своем инстаграме сообщил, что окончательное решение по дому с лишними этажами в Коммунаре принято. Дольщики и застройщик согласились с тем, что необходимо снести два лишних этажа. Если все пойдет по плану, то их снесут за полгода.

Напомним, что дом с лишними этажами в Коммунаре построили еще в 2016 году. Застройщик, компания «Система», несмотря на строгие ограничения ( здание находится в границах охранной зоны исторического центра, где запрещено строить объекты выше 24 метров) построил дом высотой 32 метра. Из-за этого объект никак не могут ввести в эксплуатацию, а 100 человек не могут получить свои квартиры.

Бывший губернатор Владимир Сипягин пытался через Минкульт изменить границы охранной зоны, чтобы узаконить превышение высотности, однако проект несколько раз пришлось согласовывать. А Александр Авдеев и вовсе решил отказаться от этой идеи.

В декабре прошлого года Октябрьский районный суд города Владимира приступил к рассмотрению уголовного дела генерального директора компании «Система» Сергея Русакова. Его обвиняют в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Кроме того, стало известно об еще одном уголовном деле. Русакова подозревают в даче взятки одному из заместителей губернатора Владимирской области в значительном размере. Следствие считает, что он оплачивал чиновнику проживание в гостинице и аренду автомобиля взамен на «общее покровительство и попустительство при введении в эксплуатацию строительных объектов».