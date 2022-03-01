Владимирский спортсмен стал чемпионом России по самбо

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Чемпионат России по самбо в Верхней Пышме открылся 25 февраля и стал первым после официального признания МОК самбо олимпийским видом спорта, которое произошло в прошлом году.

В чемпионате принимают участие около 700 человек. На церемонии открытия участников поздравили президент Всероссийской Федерации Самбо Сергей Елисеев и самый титулованный самбист в мире, 19-кратный чемпион России, 6-кратный чемпион Европы, 11-кратный чемпион мира по самбо, 8-кратный обладатель Кубка мира Мурат Хасанов.

Владимирский спортсмен Антона Коновалова завоевал золото в весовой категории 98 кг, победив в финальной схватке Вячеслава Михайлина (Москва) с результатом 2:0.

Победители чемпионата получают право на участие в чемпионате мира, который должен пройти в ноябре в Ашхабаде (Туркменистан).