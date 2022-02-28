Во владимирской БСП запустили новую кислородную станцию

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28 февраля во Владимирской городской клинической больнице скорой медицинской помощи открыта современная кислородная станция. Она производит кислород из атмосферного воздуха, что обеспечит ее полную автономность и независимость медучреждения от поставщиков кислорода. Новая станция способна вырабатывать 500 литров кислорода в минуту, что практически в три раза превышает потребность больницы.

Сейчас в ковидном госпитале "красного креста" проходят лечение 23 пациента, нуждающихся в кислороде, еще 15 кислородозависимых пациентов находятся в отделении реанимации хирургического блока. Как сообщил главный врач учреждения Анатолий Уколов, для повышения надежности работы кислородная станция подключена к двум независимым источникам электроэнергии, а на случай внештатных ситуаций в больнице создан резерв жидкого кислорода в объеме 6 тонн.

Во Владимирской области в 2022 году планируется открыть еще несколько кислородных станций. Такие объекты появятся в больнице №2 г. Владимира, в Петушинской и Юрьев-Польской районных больницах, а также в Муромской городской больнице №3 и Гусь-Хрустальной городской больнице.