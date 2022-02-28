Стоимость блинов во Владимирской области выросла на 15 рублей

В этом году последний день зимы стал началом большого весеннего праздника – Масленицы. Специалисты Владимирстата проанализировали, как изменился продуктовый набор для приготовления блинов.

Для приготовления масленичного блюда потребуется: 1 литр молока, 400 граммов муки, 4 яйца, 50 граммов подсолнечного масла, 60 граммов сахара, 3 грамма соли и 50 граммов сливочного масла (для смазывания сковороды). Все ингредиенты соединить и тщательно взбить.

Общая стоимость продуктов, необходимых для приготовления блинов, по данным за январь 2022 года составила 161,87 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена выросла на 15,56 рублей. Больше всего подорожало молоко (61,86 вместо 57,80 рублей), мука (21,08 вместо 17,38 рублей), яйца (33,33 вместо 31,11 рублей) и сливочное масло (35,88 вместо 31,11 рублей).

Изменилась также и стоимость начинки для блинов. Больше всего выросла цена на красную икру (100 гр.) с 474,06 рублей до 548,51 рублей. Меньше всего потребители заметят разницу в цене на мед (100 гр.): динамика составила всего 1 рубль 25 копеек.