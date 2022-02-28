Муромлянин нашел чужую банковскую карту и расплачивался ей в магазинах

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях в полицию Мурома обратилась 30-летняя женщина, которая рассказала, что с ее банковского счета было списано 6000 рублей, причем списания происходили в магазинах, которые она не посещала.

Тут муромлянка обнаружила, что потеряла банковскую карту, а потому сразу пошла в полицию.

Оперативникам удалось установить, что к краже денег с банковского счета может быть причастен 58-летний мужчина из числа местных жителей. После задержания он сознался в краже и объяснил, что карту нашел на улице, а так как она имела функцию бесконтактной оплаты, некоторое время он совершал с ее помощью покупки. Когда же хозяйка заблокировала карту, муромлянин просто выбросил ее.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье «Кража денег с банковского счета», продолжается.