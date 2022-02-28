В Суздальском районе двое мужчин осуждены за культивирование конопли

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Суздальский районный суд вынес приговор 36 и 29-летним местным жителям, обвинявшимся в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средства.

Судом установлено, что минувшей весной они посадили на трех участках в укромных местах недалеко от населенного пункта не менее 40 семян конопли. Сами семена они купили через интернет-объявление.

После этого мужчины ухаживали за растениями, планируя превратить урожай в марихуану и употребить, но в итоге нагрянувшие полицейские задержали обоих, и изъяли все кусты.

Сами мужчины раскаялись и полностью признали свою вину. С учетом всех обстоятельств суд приговорил обоих к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.