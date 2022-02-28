Во Владимире 42-летняя дочь забила свою мать до смерти

Во Владимире завершился суд над 42-летней женщиной, которую признали виновной в "причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Она избила до смерти родную мать.

Как сообщают в Следкоме РФ по Владимирской области, все произошло 19 мая 2021 года , когда женщина со своей матерью пила спиртное на даче в одном из садоводческих товариществ в черте города Владимира. Закончилось все ссорой, после чего дочь толкнула свою мать на пол и стала бить ее руками, ногами по голове и телу. От полученных телесных повреждений пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Вину в совершенном преступлении подсудимая признала, в содеянном раскаялась. Суд приговорил жительницу областного центра к 5 годам исправительной колонии общего режима.