Для беженцев с Донбасса во Владимирской области собрали 30 продуктовых наборов

Владимирская область готовится принять первых эвакуированных жителей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). В рамках акции #МыВместе на базе регионального отделения ОНФ начался сбор гуманитарной помощи: продукты питания длительного хранения, хозяйственная утварь, одежда, средства гигиены.

За несколько дней было собрано более 30 продуктовых наборов, несколько комплектов теплой одежды, питьевая вода. Продукты питания предоставили Владимирский хлебозавод, предприятие «Владимирский стандарт», воду привезла компания «Агрофлора». Помочь сельскохозяйственной продукцией выразили желание фермерские объединения региона. За короткое время в гуманитарный штаб помощи могут доставить несколько тонн картофеля и других овощей.

Автоволонтеры также изъявили желание помогать жителям ЛНР и ДНР. Это могут быть транспортные услуги, например, доставка вынужденных переселенцев с вокзала до пункта размещения или перевозка людей до соцобъектов, если понадобится.