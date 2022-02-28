Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-4°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия28 февраля 2022 8:50

В Коврове украденный велосипед полицейские обнаружили в ломбарде

Так удалось раскрыть кражу, совершенную в ноябре минувшего года
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту кражи.

В минувшем ноябре в полицию обратилась ковровчанка, которая заявила о краже ее велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей. Полицейские начали работу, в ходе которой проверили также возможные места сбыта украденного, и в одном из городских ломбардов действительно нашли разыскиваемый велосипед. Вскоре удалось установить и личность человека, его сдавшего.

По подозрению в краже был задержан 30-летний местный житель. По версии следствия, мужчина повредил противоугонный трос, украл велосипед, после чего сдал его в ломбард, а на полученные деньги выкупил ранее сданный им телефон.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд.