Доброграду согласовали статус городского поселения

Избирательная комиссия Владимирской области подвела предварительные итоги голосования по вопросу преобразования Новосельского сельского поселения.

27 февраля прошел референдум. На нем местные жители должны были проголосовать за или против разделения на Новосельское сельское поселение Ковровского района и городское поселение - поселка Доброград.

Всего проголосовало 1 949 участников голосования или 56,72%. В поддержку отделения Доброграда жители Ковровского района проголосовали почти единогласно: «за» - 1 778 участников голосования (91,23%), «против» — только 161 участник голосования (8,26%).

Напомним, для получения и освоения федерального инфраструктурного кредита в 4 миллиарда рублей Доброграду нужен был муниципальный статус.