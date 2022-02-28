Владимирская область заняла 13-е место в рейтинге по безработице

Уровень безработицы в четвертом квартале прошлого года в России составил 4,3%, при этом самый низкий уровень зафиксирован в Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском округах и Москве, в конце списка оказались Ингушетия и другие республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости.

Несмотря на то, что безработица снизилась во всех регионах страны, эксперты отмечают и негативную тенденцию — рост доли молодежи (от 15 до 25 лет) среди безработных. Если в декабре 2020 года эта доля составляла 16,5%, то в декабре 2021 года – уже 20,8%.

Что касается Владимирской области, то она занимает 13-ю строчку в рейтинге. Уровень безработицы составляет 3,2 процента. Средняя продолжительность поиска работы составила 6,5 месяца.

Если посмотреть на соседей, то Ивановская область занимает 22-е место с уровнем безработицы - 3,6 процента, Нижегородская область находится на 26 строчке, Ярославская - на 62 месте.