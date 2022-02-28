Во Владимирской области изменяется расписание шести электричек

Как сообщает АО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания», с 7 марта по техническим причинам на Владимирском направлении изменится расписание следующих электричек:

- поезд № 6415 сообщением Вязники - Ковров 1 будет отправляться в 17.00 и прибывать на конечную станцию в 18.03;

- поезд № 6417 сообщением Ковров 1 – Владимир будет отправляться в 18.05 и прибывать на конечную в 19.13;

- поезд № 6416 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 17.38 и прибывать на конечную в 18.48;

А с 9 марта поменяется расписание следующих электропоездов:

- поезд № 6322 сообщением Гороховец – Нижний Новгород будет отправляться в 15.25 и прибывать на конечную станцию в 16.58;

- поезд № 6410 сообщением Владимир – Ковров 1 будет отправляться в 12.59 и прибывать на конечную станцию в 14.14;

- поезд № 6412 сообщением Ковров 1 – Вязники будет отправляться в 14.23 и прибывать на конечную станцию в15.21.