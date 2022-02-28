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Здоровье28 февраля 2022 6:52

Во Владимирской области 28 февраля коронавирус подтвержден у 794 человек

Во Владимире 214 заболевших
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 28 февраля лабораторно подтверждено 794 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

214 заболевших во Владимире, 161 - в Муромском, 86 - в Ковровском, по 54 - в Александровском и Гусь-Хрустальном, 38 - в Юрьев-Польском, 35 - в Киржачском, по 29 - в Меленковском и Кольчугинском, 22 - в Селивановском, 21 - в Радужном, 19 - в Вязниковском, 16 - в Гороховецком, 9 - в Камешковском, 4 - в Судогодском, 2 - в Суздальском, 1 - в Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 136 038 случаев заболевания (36722 сл. в г. Владимире, 14665 сл. в Муромском, 16135 сл. в Ковровском, 5056 сл. в Петушинском, 6891 сл. в Кольчугинском, 8957 сл. в Александровском, 5877 сл. в Юрьев-Польском, 11468 сл. в Гусь-Хрустальном, 1455 сл. в Судогодском, 3084 сл. в Собинском, 1218 сл. в г. Радужный, 4789 сл. в Киржачском, 2932 сл. в Камешковском, 2468 сл. в Гороховецком, 3487 сл. в Меленковском, 4375 сл. в Вязниковском, 4600 сл. в Суздальском, 1859 сл. в Селивановском).