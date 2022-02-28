В Петушинском районе на М-7 столкнулись легковая машина и внедорожник

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась 27 февраля в 09.40 на 124 километре федеральной трассы М-7 «Волга».

Водитель автомобиля «Форд Фокус» 1986 года рождения, ехавший в сторону Владимира, не выбрал безопасную скорость и дистанцию до следовавшей перед ним машины, в результате чего врезался в «УАЗ» под управлением водителя 1947 года рождения.

В результате столкновения «УАЗ» перевернулся. К счастью, в ДТП никто не погиб.

- Травмы получили пассажир «Форда», мужчина 1937 года рождения, находившийся на переднем сиденье, а также водитель внедорожника, - сообщил заместитель начальника отдела УГИБДД УМВД России по Владимирской области Олег Лапшин.

Госпитализация никому не потребовалась — после оказания помощи врачи отпустили пострадавших на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.