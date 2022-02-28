На пожаре в Муромском районе погиб человек

Фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

27 февраля в 20.23 в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Муромский район, с. Татарово, ул. Новая Линия, д. 45.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Сообщение о пожаре было поздним, и на момент прибытия подразделений дом горел по всей площади, обрушилась кровля.

Пожарные ликвидировали пожар на площади 110 квадратных метров. Погиб 1 человек, предположительно хозяин дома – мужчина 1971 г.р. К ликвидации пожара привлекалось 4 единицы техники, 13 человек личного состава.

Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.