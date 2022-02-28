Андрей Шохин поднял зарплату себе и всем чиновникам владимирской мэрии

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин 24 февраля подписал постановление об индексации зарплат сотрудникам администрации областного центра.

Повысить зарплаты собираются на 3,6 процента (или в 1,036 раза). При этом повышение производят задним числом. Согласно постановлению, доходы чиновников увеличиваются с 1 января текущего года. Что самое интересное, новое постановление появилось спустя ровно неделю после того, как аналогичное повышение зарплат произошло в администрации Владимирской области. Доходы работников "белого дома" повысили также на 3,6 процента.