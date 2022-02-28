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Общество28 февраля 2022 5:45

Андрей Шохин поднял зарплату себе и всем чиновникам владимирской мэрии

Индексация зарплат составила 3,6 процента
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Глава администрации города Владимира Андрей Шохин 24 февраля подписал постановление об индексации зарплат сотрудникам администрации областного центра.

Повысить зарплаты собираются на 3,6 процента (или в 1,036 раза). При этом повышение производят задним числом. Согласно постановлению, доходы чиновников увеличиваются с 1 января текущего года. Что самое интересное, новое постановление появилось спустя ровно неделю после того, как аналогичное повышение зарплат произошло в администрации Владимирской области. Доходы работников "белого дома" повысили также на 3,6 процента.