В лыжном марафоне памяти Алексея Прокуророва во Владимире участвовало 500 человек

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В парке «Дружба» завершился XIII лыжный марафон памяти олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва «VladimirSKI Proku marathon». Соревнования продолжались два дня. Всего на старт вышли 500 спортсменов из 34 регионов России.

Традиционно, на торжественную часть соревнований ежегодно приезжают друзья Алексея Прокуророва по сборным СССР и России. В этом году почетными гостями стали четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов и заслуженный тренер России Александр Воронин.

27 февраля прошли основные старты: в 50 километровой гонке участвовали мужчины 2003 г.р. и старше, в гонке на 30 километров соревновались юноши и девушки 17-18 лет, мужчины и женщины. Завершала программу гонка на дистанции 20 км, в которой приняли участие мужчины и женщины 2005 г.р. и старше.

Первое место в километровом «Марше малышей» занял Артем Карасёв из Мурома. У девочек на верхнюю ступень пьедестала почета поднялась Милана Рыбакова (Киржач).

На дистанции 20 км среди девушек 2005 г.р и старше победила Юлия Семёнова (Муром). У юношей 2005 г.р. и старше на этой дистанции первенствовал Максим Рыбаков из Вязников. В этом забеге принял участие сын Алексея Прокуророва 19-летний Григорий, студент Московского института иностранных языков.

На дистанции 30 км в абсолютном зачете победителем стала Рада Тарасенко из Ярославля. В соревнованиях среди юношей 2004-2005 года рождения на дистанции 30 км первое место занял Никита Воробьев из Киржача. Среди мужчин 2003 года рождения и старше первенствовал Павел Позняк (Кольчугино).

На дистанции 50 км в абсолютном зачете сильнейшим стал Данил Григорьев из Ижевска.

Накануне, 26 февраля, прошли детский забег на 1 и 5 км, 10-километровые гонки юношей и девушек. Быстрее всех 5-километровку у девочек пробежала Елизавета Царькова из Владимира. Первыми среди мальчиков на той же дистанции стал Семен Лебедев из Мурома.

На дистанции 10 км среди юношей и девушек 2006-2007 года рождения первое место заняли София Джубуева (Москва) и Александр Дельцов (Киржач). Среди юношей и девушек 2008-2009 года рождения первенствовали Татьяна Ионова (Киржач) и Кирилл Чикунов (Муром).

В соревнованиях на дистанции 1 км на верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Кристина Бобылева (Гусь-Хрустальный) и Иван Шаталов (Муром).

Победители и призеры «VladimirSKI Proku marathon» получили дипломы, медали, кубки, памятные призы.