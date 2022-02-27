Во Владимирской области размер пенсий увеличился на 7,5 процента

Средний размер назначенных ежемесячных пенсий по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 7,5% и по состоянию на 1 января 2022 года составил 16716,7 рублей, сообщает Владимирстат.

Реальное изменение средних назначенных пенсий на 1 января к соответствующему периоду прошлого года составило 97,9%. Соотношение среднего размера назначенных пенсий и величины прожиточного минимума составило почти 1,8 раза.

Для анализа использовались данные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Владимирской области.