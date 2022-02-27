Во Владимирской области свободны 611 ковидных коек

27 февраля во Владимирской области лабораторно подтверждено 662 новых случая заболевания COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 135244 случая заболевания.

В медорганизациях региона действуют 2028 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 69,9 процента из них занято (1417), свободны 611 коек.

92331 пациент с COVID-19 в регионе выздоровел, в том числе за минувшие сутки – 435 человек. За период наблюдения в области отмечено 3200 летальных случаев (+2 за сутки).

Во Владимирской области, как и во всех регионах страны, работает Единый номер 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Добровольцы региона активизировали акцию социальной взаимопомощи «Мы вместе». Номер «горячей линии», по которой можно обратиться к волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

В области продолжается массовая вакцинация от COVID-19. Первый её этап прошли 637765 жителей региона, второй – 615322.