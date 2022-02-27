В Суздальском районе бывшая начальница почты украла больше 156 тысяч рублей

В суд передано уголовное дело в отношении 30-летней жительницы Владимира. Она возглавляла отделение почтовой связи «Сновицы-601280» и вольно распоряжалась казенными деньгами.

Как сообщает областная прокуратура, дело было квалифицировано по статье “присвоение, т.е. хищении чужого имущества вверенного виновному с использованием своего служебного положения”. Украденная сумма - более 156 тысяч рублей.

Свое поведение обвиняемая объяснила тяжелым материальным положением. Вину она признала и деньги частично вернула.

Уголовное дело по существу будет рассмотрено Суздальским районным судом.