Во Владимирской области 27 февраля расчищено 1,79 гектара просек

Постепенно сходит на нет проблема с отключениями электричества в отдаленных деревнях и селах, возникшая в конце прошлого года во Владимирской области. Тогда из-за сильных снегопадов ежедневно оставались без света жители региона. Основной причиной этих отключений назвали плохую работу по расчистке просек в районе прохождения ЛЭП. И после этого ежедневно власти Владимирской области отчитывались о работе по их расчистке от старых деревьев. И Сейчас постепенно эта работа заканчивается.

Департамент ЖХК Владимирской области сообщает, что за минувшие сутки (по состоянию на 9.00 27 февраля) расчищено 1,79 гектара просек: в Гусь-Хрустальном районе – 0,5 га, в Камешковском районе – 0,65 га и в Петушинском районе – 0,64 га. На утро 27 февраля аварийных отключений энергоснабжения населённых пунктов региона не зафиксировано.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону – 8(800)220-0-220.