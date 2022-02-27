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Здоровье27 февраля 2022 7:39

Во Владимирской области 27 февраля коронавирус диагностирован у 662 человек

Число заболевших стремительно снижается
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за прошедшие сутки 27 февраля лабораторно подтверждено 662 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

135 заболевших во Владимире, 97 - в Ковровском, 92 - в Муромском, 73 - в Гусь-Хрустальном, 47 - в Киржачском, 37 - в Собинском, 32 - в Александровском, 30- в Юрьев-Польском, 27 - в Радужном, 22 - в Гороховецком, 17 - в Камешковском, 16 - в Меленковском, 14 - в Селивановском, 13 - в Кольчугинском, 7 - в Суздальском, 2 - в Вязниковском, 1 - в Судогодском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 135 244 случая заболевания (36508 сл. в г. Владимире, 14504 сл. в Муромском, 16049 сл. в Ковровском, 5056 сл. в Петушинском, 6862 сл. в Кольчугинском, 8903 сл. в Александровском, 5839 сл. в Юрьев-Польском, 11414 сл. в Гусь-Хрустальном, 1451 сл. в Судогодском, 3083 сл. в Собинском, 1197 сл. в г. Радужный, 4754 сл. в Киржачском, 2923 сл. в Камешковском, 2452 сл. в Гороховецком, 3458 сл. в Меленковском, 4356 сл. в Вязниковском, 4598 сл. в Суздальском, 1837 сл. в Селивановском).