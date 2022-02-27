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Общество27 февраля 2022 7:15

Подрядчик устранит нарушения в ремонте Центра культуры в Кольчугинском районе

Кроме того, учреждение решено модернизировать
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Врио Александр Авдеев посетил муниципальный Центр культуры, молодёжной политики и туризма Кольчугинского района, оценил его состояние и качество ремонтных работ.

За счёт внебюджетных источников удалось привести в порядок фасад и часть кровли. Однако недобросовестная работа подрядчика и отсутствие строительного контроля привели к протечкам крыши и, как следствие, значительному ущербу помещениям.

«Тот случай, когда скорее покалечили. Договорились, что в марте приедем, посмотрим, как подрядчик устраняет свои ошибки, утепляет крышу. И будем думать, как приступить к ремонту уже внутренних помещений. Обязательно найдём возможности, чтобы модернизировать культурный центр, создать в нём комфортные условия. Этому ведущему культурно-досуговому учреждению района в 2022 году исполняется 120 лет. Он построено на средства промышленников. Наши предки понимали, что без культуры и просвещения невозможно достигать успехов в экономике, говорить о развитии. И нам нужно следовать этим традициям», – уверен Александр Авдеев.

Один из вариантов – включение объекта в областную госпрограмму «Развитие культуры». Для этого муниципальному образованию необходимо разработать комплексную проектно-сметную документацию, пройти экспертизу и обеспечить софинансирование из местного бюджета.