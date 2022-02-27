В Кольчугинском районе планируется масштабная модернизация теплосетей, об этом на совещании заявил врио губернатора Александр Авдеев.

«Высокая степень износа теплосетей Кольчугинского района – одна из проблемных точек региона. Решить эту задачу поможет проект, основанный на механизме инфраструктурных облигаций. Он предусматривает создание современной и эффективной теплоэнергетической инфраструктуры. Программа дорогостоящая, требует большой работы «на земле». В том числе это и подготовительные работы, перекоммуникация и подключение потребителей, благоустройство после проведения строительных работ. Нужно заранее обсудить все риски и нюансы», – отметил Александр Авдеев.

Напомним, в прошлом году Правительство России разработало механизм финансирования инфраструктурных проектов с помощью облигаций «ДОМ.РФ». Средства от их размещения будут выдаваться на срок до 30 лет на строительство инфраструктуры под льготную ставку.

Проект развития теплоэнергетического комплекса Кольчугинского района включает строительство в ближайшие два года 13 новых блочно-модульных котельных и 6 участков тепловых сетей. Размер требуемого займа – более 1,6 млрд рублей. Инфраструктурный заём будет на 15 лет по ставке 3,5 процентов годовых. Сейчас регион готовит соответствующую заявку в ДОМ.РФ.

Кольчугинский район станет пилотным. Прорабатывается дальнейшее использование этого механизма для модернизации теплоэнергетического комплекса Вязниковского района, а также Струнино и Карабаново Александровского района.