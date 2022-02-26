Во Владимирской области за сутки 448 человек вылечились от коронавируса

Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области по состоянию на 26 февраля, за прошедшие 24 часа было выписано по выздоровлению 448 человек, переболевших коронавирусной инфеккцией. За то же время было подтверждено три новых летальных исхода от коронавируса.

Таким образом, с начала эпидемии в регионе от covid-19 скончалось 3198 человек, выписано по выздоровлению 91896 граждан.

В стационарах медучреждений Владимирской области действуют 2028 коек для пациентов с коронавирусом, из которых занято 1432, или 70,6 процента. В то же время, свободными осаются 596 койко-мест.