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Общество26 февраля 2022 12:06

В Суздале МЧС и гостехнадзор проверили водителей снегоходов

Рейд состоялся на реке Каменке
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 26 февраля в Суздале состоялся межведомственный рейд сотрудников ГИМС МЧС совместно с представителями гостехнадзора.

В первую очередь проверяющих интересовали водители снегоходов, которые активно катаются по реке Каменке.

Гостехнадзор проверял у катающихся документы, в то время как сотрудники ГИМС напоминали водителям о правилах безопасности, в частности, выходить на них на лед не рекомендуется именно по выходным, так как в связи с большим числом желающих покататься нагрузка на лед возрастает. Кроме того, толщину льда также следует заблаговременно проверять.

Водители снегоходов заверили, что проверяют толщину льда — по словам специалистов, сейчас она составляет на Каменке 75 сантиметров. Помимо прочего, катающимся следует иметь при себе спасательные жилеты.

Такие рейды в МЧС обещают проводить регулярно — в связи с приходом тепла в скором времени «сезон катания» придется закрывать.