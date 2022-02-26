Юрьев-Польская ЦРБ получит автомобиль и новое оборудование

Как сообщает администрация Владимирской области, в 2022 году в Юрьев-Польскую Центральную районную больницу поступит медицинское оборудование в количестве четырех единиц, а также одна машина.

Так, врачам Юрьев-Польского передадут наркозный дыхательный аппарат с функцией анестезии со всем необходимым оснащением, а также три аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.

Новая легковая машина поступит в распоряжение амбулаторно-клинической службы ЦРБ. Она будет предназначена для выездов к больным на дом, а также для забора анализов и доставки лекарств.

Кстати, в 2022 году в Юрьев-Польском районе запланировано проведение капитальных ремонтов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Фроловское и Шихобалово.