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Общество26 февраля 2022 10:29

Юрьев-Польская ЦРБ получит автомобиль и новое оборудование

Оснащение произойдет в рамках нацпроекта «Здравоохранение
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает администрация Владимирской области, в 2022 году в Юрьев-Польскую Центральную районную больницу поступит медицинское оборудование в количестве четырех единиц, а также одна машина.

Так, врачам Юрьев-Польского передадут наркозный дыхательный аппарат с функцией анестезии со всем необходимым оснащением, а также три аппарата для холтеровского мониторирования сердечной деятельности.

Новая легковая машина поступит в распоряжение амбулаторно-клинической службы ЦРБ. Она будет предназначена для выездов к больным на дом, а также для забора анализов и доставки лекарств.

Кстати, в 2022 году в Юрьев-Польском районе запланировано проведение капитальных ремонтов в фельдшерско-акушерских пунктах сел Фроловское и Шихобалово.